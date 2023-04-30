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Родители убили 8-месячную дочь и инсценировали ее похищение в Ростове-на-Дону

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Родители убили 8-месячную дочь и инсценировали ее похищение в Ростове-на-Дону
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

Мать убитой девочки попыталась скрыть преступление и обратилась в полицию с заявлением о якобы похищении младенца.

При осмотре места жительства семьи в Ростове-на-Дону полицейские обнаружили останки ребенка. Правоохранители установили, что 23-летняя девушка и ее 33-летний муж сильно избили свою 8-месячную дочь. От полученных травм девочка скончалась. Родители попытались скрыть тело младенца, сообщает «МВД Медиа».

В пресс-службу СУ СК РФ по Ростовской области уточнили, что родители убили свою 8-месячную дочь 28 апреля в квартире на улице Платона Кляты. По данному факту возбудили уголовное дело. За убийство ребенка подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос о заключении родителей под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего преступления.

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