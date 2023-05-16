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Родителей мальчика, потерявшего сознание при катании на велосипеде на набережной, разыскивают в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/roditelej-malchika-poteryavshego-soznanie-pri-katanii-na-velosipede-na-naberezhnoj-razyskivayut-v-novorossijske
Родителей мальчика, потерявшего сознание при катании на велосипеде на набережной, разыскивают в Новороссийске
Фото соцсети

Инцидент произошел 16 мая на улице Набережная имени Адмирала Серебрякова.

По данным полиции, мальчик, которому на вид 10-11 лет, катался на велосипеде на детской площадке около дома № 17 на Набережной Адмирала Серебрякова и внезапно потерял сознание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мальчика доставили в детскую городскую больницу в поселке Мысхако. Сотрудники полиции ищут родственников ребенка. Их просят позвонить в приемный покой больницы по телефону 8 (918) 460-97-93.

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