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Полиция проверит сообщение о троих школьниках, попрошайничающих около ресторана с фастфудом в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-soobshhenie-o-troih-shkolnikah-poproshajnichayushhih-okolo-restorana-s-fastfudom-v-novorossijske
Полиция проверит сообщение о троих школьниках, попрошайничающих около ресторана с фастфудом в Новороссийске
Фото t.me/bloknot_nvrsk

О том, что около одной из точек с фастфудом попрошайничают трое школьников, сообщили в одном из городских пабликов.

По словам местных жителей, двоих мальчиков и девочку, которые просят денег у прохожих, постоянно замечают около ресторана «Вкусно — и точка». Информацией уже заинтересовались в полиции.

По факту размещенных в информационном издании «Блокнот Новороссийск» в УМВД России по Новороссийску начали проводить проверку. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками служб профилактики проверят изложенную в публикации информацию. По результатам проверки примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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