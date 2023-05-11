Избивали и морально издевались: из приемной семьи изъяли четырех детей в Сочи

По инициативе прокуратуры Адлерского района Сочи в отношении приемных родителей возбудили уголовное дело об истязании детей.

В прокуратуру обратились две девушки, которые воспитывались в многодетной приемной семье, с 1999 года усыновившей на территории в Москве 13 детей. Девушки рассказали о том, что приемные мать и отец жестоко обращаются с детьми: систематическим их избивают и психологически издеваются.

Прокуратура провела проверку, во время которой установили, что с 2019 года женщина с детьми переехала в Сочи. Сейчас в семье живут четверо детей, еще трое детей — в школах-интернатах. Также подтвердилась информация, о которой сообщили обратившиеся девушки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган. Возбудили уголовное дело об истязании. Расследование продолжается, детей изъяли из семьи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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