РКН опроверг утечку персональных данных клиентов платежной системы «Мир»
Общество
31.10.2023 18:44
В мессенджерах появилась информация, что хакеры атаковали сайт оператора национальной платежной системы «Мир».
После взлома появился сайт, на котором якобы опубликовали все персональные данные пользователей.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что национальная система платежных карт об утечке данных не сообщала.
Кроме того, представитель НСПК отметил, что новый сайт — визитная карточка с информацией о деятельности компании. Он не имеет отношения к платежной инфраструктуре и не содержит конфиденциальных данных. Получить доступ к каким-либо системам компании с сайта невозможно, сообщает телеканал «360».
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