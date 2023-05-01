Рижане под «Белла, чао» 1 мая вышли на акцию против русофобии в Латвии
Политика
01.05.2023 15:43
В центре Риги 1 мая партия «Русский союз Латвии» провела митинг против русофобии. Люди собрались у памятника поэту Янису Райнису.
Участники выступают против русофобии, за образование на родном языке и уважение к учителям, отмену новых требований для граждан РФ, проживающих в Латвии, за права человека и социальные гарантии для каждого жителя страны, против сноса памятников, переименования улиц, притеснения журналистов. Одно из главных требований — разрешить празднование 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В начале акции прозвучала итальянская антифашистская песня Bella ciao (Белла, чао).
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Латвия с сентября 2022 года закрыла въезд в страну для россиян.