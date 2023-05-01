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Рижане под «Белла, чао» 1 мая вышли на акцию против русофобии в Латвии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rizhane-pod-bella-chao-1-maya-vyshli-na-aktsiyu-protiv-rusofobii-v-latvii
Рижане под «Белла, чао» 1 мая вышли на акцию против русофобии в Латвии
Кадр из видео

В центре Риги 1 мая партия «Русский союз Латвии» провела митинг против русофобии.  Люди собрались у памятника поэту Янису Райнису.

Участники выступают против русофобии, за образование на родном языке и уважение к учителям, отмену новых требований для граждан РФ, проживающих в Латвии, за права человека и социальные гарантии для каждого жителя страны, против сноса памятников, переименования улиц, притеснения журналистов. Одно из главных требований — разрешить празднование 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В начале акции прозвучала итальянская антифашистская песня Bella ciao (Белла, чао).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Латвия с сентября 2022 года закрыла въезд в страну для россиян.

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