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Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России

Политика
08.09.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/polsha-estoniya-latviya-i-litva-s-19-sentyabrya-zakroyut-vezd-dlya-zhitelej-rossii
Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России
Фото unsplash.com

Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время пресс-конференции в Таллине.

По его словам, власти Эстонии, Польши, Литвы и Латвии приняли решение с 19 сентября запретить гражданам России въезд на свою территорию.

«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — заявил Рейнсалу.

Он также обратился к россиянам с шенгенскими визами и призвал их не приезжать в Эстонию, потому что их появление там не приветствуют, сообщает РИА «Новости».

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