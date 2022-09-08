Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России

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Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время пресс-конференции в Таллине.

По его словам, власти Эстонии, Польши, Литвы и Латвии приняли решение с 19 сентября запретить гражданам России въезд на свою территорию.

«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — заявил Рейнсалу.

Он также обратился к россиянам с шенгенскими визами и призвал их не приезжать в Эстонию, потому что их появление там не приветствуют, сообщает РИА «Новости».

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