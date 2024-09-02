Ривезия пушистая впервые зацвела осенью в нацпарке Сочи

Вечнозеленое дерево из семейства мальвовых родом из восточных Гималаев, Бирмы и юго-западного Китая впервые за историю наблюдений зацвело осенью в Дендрарии нацпарка Сочи.

Ривезия пушистая — родственница колы, брахихитона и фирмианы, растение отличается ароматом индийских благовоний и экзотическим видом цветков.

Ривезия обычно цветет летом. Основное цветение в этом году отмечалось в Дендрарии 6 июня.

«Теперь растение, которое не цвело полноценно летом, зацвело в сентябре. Найти деревце можно на участке между Мавританской беседкой и административным корпусом», — сообщает пресс-служба нацпарка Сочи в Telegram.

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