Более 1,5 га земли требует изъять Сочинский нацпарк у двух турфирм

В арбитражный суд Краснодарского края с исками к двум компаниям обратился Сочинский национальный парк.

Нацпарк требует признать недействительными соглашения об установлении частичного сервитута в отношении двух участков площадью более 1,5 га.

С ООО «Лагуна» учреждение заключило соглашение на земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м в октябре 2022 года. С ООО «Экотуризм» соглашение на пользование участком площадью 8,5 тыс. кв. м было заключено в августе 2023 года.

Спорные земельные участки расположены на территории Мацестинского участкового лесничества. Предварительные заседания по обоим делам назначили на 30 сентября, сообщает «Ъ-Кубань».

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