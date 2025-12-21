Рисунок 8-летней девочки из Новороссийска появится в мультфильме «Ну, погоди!»

Олеся Папина выиграла всероссийский конкурс, организованный проектом «Медиапритяжение» «Движения Первых» совместно с киностудией «Союзмультфильм».

Работу юной художницы из Новороссийска покажут весной 2026 года в специальном выпуске мультсериала, приуроченном ко Дню космонавтики. Члены жюри отметили оригинальной цветового решения и композицию рисунка Олеси.

Девочка учится в гимназии №20 и занимается в информационном ресурсном центре «Школьник-2».

«Поздравляю Олесю с победой! Уверен, что она продолжит развивать свой талант и достигать новых успехов», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале.

