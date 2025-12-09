Кубанская мастерица победила на международном фестивале пряничного искусства

Мария Бобырь из Каневского района завоевала первое место на международном фестивале пряничного искусства, который проходил в Санкт-Петербурге.

Она представила композицию «50 зим назад или письмо на новый адрес» в номинации «Пряничное 3D моделирование».

В своей работе Мария соединила символы советского Нового года и личные детские воспоминания.

«Моя работа не о вещах, а об ощущениях. Это мое советское детство: мультики по выходным, в гостях у бабушки, вышитая скатерть, очки дедушки, запах пирогов, родители молоды и веселы, ты счастлив, и вся жизнь впереди», — поделилась Мария Бобырь.

На создание пряничной композиции у Марии ушло около двух недель. Ей помогал супруг. Сейчас работа хранится у мастера и станет одним из украшений дома к Новому году. С помощью главного приза — миксера, Мария планирует создавать еще больше пряничных произведений искусства.

В фестивале приняли участие более 350 участников из 162 городов страны. Краснодарский край представили также мастера из Сочи, Ейска, Приморско-Ахтарска и Краснодара. Все они входят во Всероссийскую гильдию мастеров пряничного дела России.

