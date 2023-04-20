Рисоводческое предприятие из Славянского района ускорило ремонт техники на 15% благодаря бережливым технологиям
В компании «Приазовское» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Компания занимается выращиванием зерновых культур. Основное производственное направление предприятия — рисоводство.
С помощью экспертов Регионального центра компетенций в центральной мастерской предприятия оптимизировали процесс ремонта и обслуживания сельхозтехники. Эксперимент длился 6 месяцев.
За это время была внедрена систему планирования ремонта и закупки запчастей. Рабочие места по системе 5С. Кроме того, на предприятии обучили внутреннего тренера по бережливому производству. В результате время протекания процесса сократилось на 15%, запасы сократили на 12%. Общая выработка повысилась на 11%.
По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаев, эффективность инструментов бережливого производства заметна на положительном опыте более 200 предприятий региона.
«Мы видим экономический рост у участников нацпроекта в отраслях сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства. Важно, что многие уже приступили к тиражированию и бережливые технологии стали частью обычного рабочего процесса», — подчеркнул глава ведомства.
Нацпроект «Производительность труда» реализуют в Краснодарском крае с 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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