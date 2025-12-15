Риелтор Смирнов рассказал о влиянии «эффекта Долиной» на рынок недвижимости

Прецедент возврата квартиры Ларисе Долиной никак не влияет на ценообразование вторичного жилья, отметил эксперт.

По словам эксперта рынка недвижимости, старшего партнера сети офисов Vysotsky Estate Сергея Смирнова, влияние «Эффекта Долиной» на рынок вторичного жилья сильно преувеличено.

«Всего на данный момент находится в разработке не больше 130 дел по Москве. Это больше на руку, возможно, Полине Лурье для того, чтобы в конце концов в Верховном суде перетащить чашу весов общественного мнения на свою сторону», — отметил риелтор.

Он также добавил, что на рынке не так много жилья, которое продают пенсионеры или ведомые люди.

«Что касается рынка новостроек, то нужно понимать очень простую вещь — людям нужно готовое жилье. Поэтому тем, кому надо купить вторичку, нужно просто работать более качественно с профессионалами», — цитирует Смирнова радио Sputnik..

Как писал интернет-портал «Кубань 24», народная артистка Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках, однако позже заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Суд встал на сторону певицы и оставил покупательницу без квартиры и без денег. Эксперт Кремнева рассказала, как не стать жертвой «эффекта Долиной».

