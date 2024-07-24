РИА «Новости»: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Согласно анализу данных Росстата, впервые с 2004 года в стране не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло максимума.

Так, 19 лет назад было 4,4% семей, которые не могли купить еду. К 2023 году их количество уменьшилось до 0,1%,

При этом за этот же период выросло количество семей, которые могут позволить себе купить все, что считают нужным: было — 2,7%, стало — 3,4%.

За 19 лет уменьшилось как количество семей, которые не могут купить товары длительного пользования, — с 49,7% до 48,7%, так и тех, кто мог приобрести продукты, но с трудом покупал одежду и оплачивал коммунальные услуги, — с 12,9% до 1,2%.

И на 2% — до 36,6%, — увеличилось количество домохозяйств, у которых достаточно денег на покупку еды, одежды, товары длительного пользования, но недостаточно — на приобретение машины, дачи или квартиры.