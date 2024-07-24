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РИА «Новости»: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ria-novosti-v-rossii-ne-ostalos-semej-kotorym-ne-hvataet-deneg-na-edu
РИА «Новости»: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно анализу данных Росстата, впервые с 2004 года в стране не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло максимума.

Так, 19 лет назад было 4,4% семей, которые не могли купить еду. К 2023 году их количество уменьшилось до 0,1%,

При этом за этот же период выросло количество семей, которые могут позволить себе купить все, что считают нужным: было — 2,7%, стало — 3,4%.

За 19 лет уменьшилось как количество семей, которые не могут купить товары длительного пользования, — с 49,7% до 48,7%, так и тех, кто мог приобрести продукты, но с трудом покупал одежду и оплачивал коммунальные услуги, — с 12,9% до 1,2%.

И на 2% — до 36,6%, — увеличилось количество домохозяйств, у которых достаточно денег на покупку еды, одежды, товары длительного пользования, но недостаточно — на приобретение машины, дачи или квартиры.

Около 0,1% российских семей затруднились оценить свое финансовое положение, сообщает РИА «Новости».

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