РИА «Новости»: в России банки начали запрашивать данные о родстве при переводах

Российские банки из-за мошеннических атак стали применять новые меры при осуществлении крупных денежных переводов.

У клиентов, перечисляющих большую сумму денег, начали запрашивать данные о родстве с человеком, для которого предназначается перевод.

По данным РИА «Новости», если клиент банка собирается перевести крупную сумму, операцию блокируют. После человеку звонит сотрудник финансовой организации и задает несколько вопросов.

В частности, уточняют персональные данные получателя и степень его родства с клиентом банка. Также спрашивают о том, на что планируют потратить средства, которые клиент намерен перевести.

