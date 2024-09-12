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РИА «Новости»: экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ria-novosti-eks-mer-sochi-kopajgorodskij-ushel-dobrovoltsem-na-svo
РИА «Новости»: экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО
Алексей Копайгородский. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в специальной военной операции.

По словам источника, Копайгородский принял решение уйти в зону СВО в добровольческом отряде, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в мае в связи с новой работой и сложил с себя полномочия мэра. Новым главой Сочи стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

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