РИА «Новости»: экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в специальной военной операции.

По словам источника, Копайгородский принял решение уйти в зону СВО в добровольческом отряде, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в мае в связи с новой работой и сложил с себя полномочия мэра. Новым главой Сочи стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.