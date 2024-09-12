РИА «Новости»: экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО
Политика
12.09.2024 12:42
Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в специальной военной операции.
По словам источника, Копайгородский принял решение уйти в зону СВО в добровольческом отряде, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в мае в связи с новой работой и сложил с себя полномочия мэра. Новым главой Сочи стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.