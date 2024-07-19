Андрей Прошунин стал новым мэром Сочи по итогам тайного голосования
Депутаты городского собрания Сочи 19 июля на внеочередной сессии путем тайного голосования избрали мэра Сочи.
По итогам голосования главой муниципального образования городской округ город-курорт Сочи стал Андрей Прошунин.
Перед голосованием прошел конкурс по отбору кандидатур на должность. По результатам первого этапа к участию допустили четырех человек. На втором этапе прошло собеседование с участниками и представление программ. По итогам приняли решение о регистрации трех участников. Кандидатуру Андрея Прошунина депутаты поддержали единогласно.
«Единодушная поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения», — сказал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.