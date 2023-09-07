РФС утвердил перенос сентябрьского матча между «Сочи» и «Спартаком» в Москву

Перенос матча 4 сентября согласовало общее собрание Российской Премьер-лиги.

Встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи. Комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт».

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Спартаком» в Москву, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», были внесены изменения в график чемпионата и принято решение провести матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч 24-го тура «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года состоится в Сочи.