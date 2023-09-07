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РФС утвердил перенос сентябрьского матча между «Сочи» и «Спартаком» в Москву

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rfs-utverdil-perenos-sentyabrskogo-matcha-mezhdu-sochi-i-spartakom-v-moskvu
РФС утвердил перенос сентябрьского матча между «Сочи» и «Спартаком» в Москву
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Перенос матча 4 сентября согласовало общее собрание Российской Премьер-лиги.

Встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи. Комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт».

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Спартаком» в Москву, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», были внесены изменения в график чемпионата и принято решение провести матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч 24-го тура «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года состоится в Сочи.

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