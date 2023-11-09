РФ вышла из соглашения с Японией о сотрудничестве в сокращении ядерного оружия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия.

Документ подписан 7 ноября и опубликован на официальном портале правовых актов.

«В соответствии со ст. 37 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации прекратить действие Соглашения между правительством РФ и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия», — говорится в тексте распоряжения.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить японскую строну о принятом решении.

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