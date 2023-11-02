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Путин разрешил проводить в России ядерные испытания

Политика
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Путин разрешил проводить в России ядерные испытания
Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин отозвал ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в документе, опубликованном 2 ноября на федеральном портале правовых актов.

Ранее соответствующие поправки в федеральный закон приняли в Государственной Думе и одобрили в Совете Федераций.

Читайте также: президент России Владимир Путин заявил, что после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет.

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