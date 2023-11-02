Путин разрешил проводить в России ядерные испытания

Президент России Владимир Путин отозвал ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в документе, опубликованном 2 ноября на федеральном портале правовых актов.

Ранее соответствующие поправки в федеральный закон приняли в Государственной Думе и одобрили в Совете Федераций.

Читайте также: президент России Владимир Путин заявил, что после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет.