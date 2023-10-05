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Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-posle-yadernogo-udara-po-rf-shansov-na-vyzhivanie-u-protivnika-ne-budet
Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет
Владимир Путин, фото пресс-службы Кремля

Об этом глава государства Владимир Путин заявил 5 октября на пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это не происходило, в ответ на встречный удар в воздухе будет столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», — сказал Путин.

Также президент отметил, что менять ядерную доктрину в России нет необходимости.

«Нет такой ситуации, при которой сейчас что-то бы угрожало российской государственности», — заявил глава государства.

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