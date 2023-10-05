Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет

Об этом глава государства Владимир Путин заявил 5 октября на пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это не происходило, в ответ на встречный удар в воздухе будет столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», — сказал Путин.

Также президент отметил, что менять ядерную доктрину в России нет необходимости.

«Нет такой ситуации, при которой сейчас что-то бы угрожало российской государственности», — заявил глава государства.

Читайте также: Путин — СВО начали для прекращения войны, начатой Киевом почти 10 лет назад.