Путин: СВО начали для прекращения войны, объявленной Киевом почти 10 лет назад

Президент России высказался о специальной военной операции 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что украинский кризис — это не территориальный конфликт или установление регионального геополитического баланса. Он напомнил, что Россия — самая крупная страна в мире, поэтому у нее не может быть интереса в получении дополнительных территорий военным путем. Президент отметил, что властям России «еще осваивать и осваивать» территорию Сибири и Дальнего Востока.

«Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идет уже 10 год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы ее прекратить», — сказал Путин.

Президент предупредил, что любые односторонние шаги неизбежно будут встречать ответные действия, независимо от того, кто их предпринимал. Он подчеркнул, что любое действие рождает противодействие. По его словам, там поступает любая самостоятельная, суверенная и уважающая себя страна.

Читайте также: министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что для участия в СВО сформировали девять резервных полков.