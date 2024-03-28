РФ объявила в розыск гражданина Украины за угрозы терактов в школах Краснодара

Последние полгода гражданин Украины Ярослав Овсюк, находясь в Германии, создавал специальные каналы в мессенджере Telegram, в которых угрожал нападениями на школы в разных регионах России, в том числе на Кубани.

«Он скрывался под псевдонимом «Белая Роза» и по заданию спецслужб Украины запугивал российских школьников, распространял материалы о совершении нападений на школы, а также склонял подростков к суициду», — написала в Telegram директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

За это МВД России объявила Овсюка в розыск по ряду статей УК РФ, связанных с терроризмом. По словам Мизулиной, сейчас «Белая роза» создает опасные каналы с угрозами для школ Узбекистана и Азербайджана.

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