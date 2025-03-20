Резкого подорожания мебели весной в Краснодарском крае не ожидается

Уже к концу марта прогнозируют рост цен на шкафы, диваны и столы минимум на 15%. Это обусловлено сразу несколькими факторами — от роста цен на логистику до комплектующих.

В Отрадненском районе производители мебели нашли выход из ситуации, чтобы не потерять потребителя. Со времен пандемии, в условиях нехватки комплектующих и материалов, местные производители мебели частично перешли на полный цикл производства. Фанеру и синтепон закупают у отечественных фабрик.

«На большом рынке мебельщикам Отрадненского района удается усидеть на двух стульях. Все создают из отечественных комплектующих. Зарубежный здесь только материал. Это удешевляет себестоимость товара на 30%», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

В конце марта ожидается рост стоимости мебели на 15%. Руководитель мебельной компании Арсен Гамбарян подчеркнул, что их продукция, если и вырастет в цене в это время, то только на 7%.

Эксперты мебельной индустрии называют скачок цен ожидаемым. 90% всех комплектующих производят за рубежом. Растут цены на логистику, как и темпы инфляции.

«Если мебель выросла на порядка 14% за 2024 год, а мы ждем около 15% за 2025 год, то это ненамного выше темпов инфляции», — рассказывает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

«Стулья, которые мы производим больше шести лет, в один период стоили около 6 тыс. рублей. Сейчас в районе 10 тыс. рублей. На 30% за это время выросло», — отмечает Арсен Гамбарян.

Пик роста цен на мебель на Кубани пережили годом ранее, когда на отдельные товары стоимость поднялась и вовсе на 30% за два месяца. В этом году такого не ожидается. Вероятен лишь высокий рост качества продукции отечественных производителей, с ценой товара ниже зарубежных аналогов.

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