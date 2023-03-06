Резкое потепление: с 8 марта в Краснодарский край придет солнечная погода

По прогнозам синоптиков, дожди на юге России прекратятся к 8 марта и воздух прогреется в среднем на 7 — 8°C.

Местами температура на 2 градуса превысит климатическую норму для юга России на начало марта. Об этом 6 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Черноморский циклон будет удерживать свое влияние на юге России и Северном Кавказе до вторника, а затем, со среды, на погоду начнет оказывать влияние антициклон. Дожди прекратятся, регионы резко накроют волны теплого воздуха, погода будет солнечной, на несколько градусов превышающей климатическую норму. Только в Крыму циклон сохранит свое влияние при повышении температуры, практически каждый день на полуострове возможны небольшие дожди», — сказал Синенков.

В Краснодаре дождь продлится до конца суток 6 марта. Уже 7 марта установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до 13°C. С 8 марта и до конца недели прогнозируют до 16°C — 18°C днем и до 6°C — 8°C ночью. В Сочи дожди прекратятся утром во вторник. Температура воздуха 8 марта составит до 15°C — 17°C. Теплая и солнечная погода продлится до конца недели, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 8 марта на Кубани выпадет 60% от месячной нормы осадков.