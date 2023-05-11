Резкое похолодание в ночное время ожидается 12 мая в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в пятницу на Кубани будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +15…20 °С, а ночью резко опустится до +1…6 °С. На Черноморском побережье днем +16…21 °С, ночью +6…11 °С. В горах днем +9…14 °С, ночью 0…+5 °С.

Ночью и утром будет туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. На Черноморском побережье скорость порывов достигнет 15-17 м/с. На участке между Геленджиком и Анапой будет ветер 9-14 м/с с порывами до 19-24 м/с.

В Краснодаре 12 мая температура воздуха в ночные часы опустится до +2…4 °С, а днем потеплеет до +19 °С. Осадков в краевом центре в этот день не ожидается. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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