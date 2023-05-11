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Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae
Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Об этом 11 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие два дня в Краснодарском крае будет прохладнее, чем в Москве. Днем температура будет не выше 16-19 градусов тепла. Это ниже климатической нормы. Кроме того, по всему югу России пройдут грозовые дожди.

«В Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни, в горах с мокрым снегом. Кроме того, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму температура в ближайшие дни будет ниже нормы примерно на 2 градуса», — сказал Роман Вильфанд.

Он уточнил, что сильные дожди ожидаются также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и других республиках Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

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