Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Об этом 11 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие два дня в Краснодарском крае будет прохладнее, чем в Москве. Днем температура будет не выше 16-19 градусов тепла. Это ниже климатической нормы. Кроме того, по всему югу России пройдут грозовые дожди.

«В Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни, в горах с мокрым снегом. Кроме того, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму температура в ближайшие дни будет ниже нормы примерно на 2 градуса», — сказал Роман Вильфанд.

Он уточнил, что сильные дожди ожидаются также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и других республиках Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

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