Резкое похолодание после аномальной жары пришло в Краснодарский край

Заметное снижение температуры воздуха зафиксировали на Кубани в последние дни. В некоторых городах и районах региона столбики термометров опустились до +1 °C.

«Еле уловимые снежинки дрожат сейчас в воздухе, камерой их взять невозможно, температура +1 °C, на выходных было +18 °C. Разница значительная», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Врачи рекомендуют теплее одеваться.

«Не забывайте про головной убор, шарф, чтобы защитить от переохлаждения горло, гайморову пазуху, зубы», — советует врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Зорина.

Температурные качели больше всего опасны для обстановки на дорогах. При такой температуре может формироваться черный лед, который глазу не виден, но под колесами ощущается.

«Мы живем на Кубани. После лета у нас сразу может выпасть снег. Такой у нас климат. Я вам рекомендую еще как минимум неделю поездить на зимней резине, потому что сегодня, например, срывался небольшой снег», — рассказал водитель такси, блогер Константин Манукьян.

Заморозки усилились. Для сельскохозяйственных культур это пока не опасно. По словам синоптиков, сегодняшние сутки были переломными. Далее температуры будут повышаться, к середине следующей недели они достигнут отметки в +15 °C.

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