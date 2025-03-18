Подъем уровней воды ожидается в горных реках Мостовского района 18-19 марта

В связи с возможным подъемом уровня воды в реках на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение.

Из-за выпадения осадков 18 и 19 марта на реках с юго-восточной части бассейна реки Кубань в Мостовском районе ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.

В МЧС рекомендуют собрать необходимые ценности, документы, лекарства и другие необходимые вещи, эвакуировать детей, инвалидов и пенсионеров, по возможности немедленно оставить зону подтопления, предварительно отключив электро- и газоснабжение, а окна и двери закрыть досками.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01, 101 и 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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