Дождь, снег, туман и гололедица ожидаются 19 марта в Краснодарском крае

По сообщению синоптиков, в среду на Кубани прогнозируется переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. В юго-восточных районах и горах — мокрый снег и снег.

Ночью и утром 19 марта возможны отложения мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления.

Днем и вечером порывы ветра местами могут достигать 12–14 м/с, в западной половине края — до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 °С. Местами в южной половине (кроме юго-восточных предгорий) и центральных районах заморозки -1…-3 °С. Днем ожидается +2…+7 °С, местами в юго-восточных районах -2…+3 °С. В горах ночью -7…-12 °С, в дневные часы -1…-6 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. В Туапсинском районе местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра местами — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +4…+9 °С.

В Краснодаре в среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в краевой столице ночью 0…-2 °С, ночью и утром заморозки -1…-3 °С. Днем воздух прогреется до +5…+7 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -3 °С прогнозируют в Краснодарском крае 19-21 марта.

Подпишись, здесь всегда интересно.