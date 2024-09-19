Резкий рост продаж новых автомобилей зафиксировали на Кубани

В регионе отмечают резкий рост спроса на новые автомобили. Одновременно увеличилось и предложение — почти на 85% по сравнению с прошлым годом. С чем это связано, разбиралась корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

На рост цен на машины влияет стоимость сборки и комплектующих, выручка дилерского центра, логистика и растаможивание. Но основной фактор — утилизационный сбор.

С 1 октября в России ставки утильсбора на новые авто повысят, что отразится на их цене. Так, согласно подписанному на днях постановлению Правительства РФ, ставка для иномарок с двигателями от 1 до 2 литров вырастет с 300 тыс. рублей до 556 тыс., а в следующем году — еще на 20%. Это же коснется и более мощных машин. Но эксперты нашли лазейки, как заплатить меньше:

«Повышается налоговая ставка для именно юридических лиц. Для физических лиц она не меняется. Если вы напрямую ввозите автомобиль из-за границы для личного использования, то для вас утилизационный сбор так и остается 5 тыс. 200 рублей», — объясняет менеджер автокомпании Александр Кулиш.

По мнению экспертов, цены на машины с каждым годом будут только расти, но до октября — остаются на прежнем уровне. Зато есть из чего выбирать: предложение автомобилей на Кубани значительно увеличилось. Автодилеры до повышения утильсбора пытаются завезти в страну как можно больше машин, пока их цены не выросли и на них есть спрос.

По оценке «Авито Авто», лидером спроса в Краснодарском крае сейчас стал ВАЗ — его доля на рынке составила 16,5%.

Остальные места в первой пятерке завоевали китайские бренды:

Chery — 14,1%

Haval — 10%

Omoda — 7,6%

Geely — 7,2%

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