Рекорд по продаже автомобилей за последние 40 месяцев зафиксировали в России

За август в стране продали 148,3 тыс. новых легковых машин. Этот результат оказался рекордным за последние 3,5 года.

Больше автомобилей за один месяц продали только в апреле 2021 года, когда покупку легковушек оформили 171,5 тыс. раз. С тех пор ежемесячные объемы продаж так и не смогли преодолеть отметку в 150 тыс.

При этом в августе отмечается положительная динамика по продажам машин: дилеры реализовали на 9% больше авто, чем в июле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 35%.

Также примерно каждый четвертый проданный из магазина в августе автомобиль был марки LADA. Каждые восьмой и девятый — китайские Haval и Chery соответственно, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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