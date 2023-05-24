Резкий подъем воды в реках ожидается в ближайшие сутки в пяти районах Краснодарского края

Фото пресс-службы министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, из-за дождей 24 и 25 мая в горных реках Лабинского, Отрадненского, Курганинского, Мостовского и Усть-Лабинского уровень воды поднимется до опасных отметок.

Из-за подъема уровней воды в этих районах могут активироваться экзогенные процессы — сойти оползни и сели.

Местных жителей призвали быть осторожнее и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС рекомендовали звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 25 мая в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по сильным дождям с грозой, градом и усилением ветра.