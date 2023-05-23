Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ливни с градом и подъем воды в реках ожидаются до 25 мая в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-gradom-i-podem-vody-v-rekah-ozhidayutsya-do-25-maya-v-krasnodarskom-krae
Ливни с градом и подъем воды в реках ожидаются до 25 мая в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, 23 мая на Кубани резко ухудшится погода. В регионе пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Из-за выпадения осадков на юго-востоке Краснодарского края ожидается подъем уровней воды в горных реках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с прогнозируемой непогодой в Краснодарском крае до 25 объявили штормовое предупреждение. В ближайшие дни жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: купальный сезон в Сочи официально стартует 1 июня. Сейчас пляжная инфраструктура курорта готова на 90%: пляжи проверяют на соответствие требованиям по обеспечению безопасности на воде.

Статьи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Пять советов по уходу за домашними цветами
Пять советов по уходу за домашними цветами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях