Ливни с градом и подъем воды в реках ожидаются до 25 мая в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, 23 мая на Кубани резко ухудшится погода. В регионе пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Из-за выпадения осадков на юго-востоке Краснодарского края ожидается подъем уровней воды в горных реках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с прогнозируемой непогодой в Краснодарском крае до 25 объявили штормовое предупреждение. В ближайшие дни жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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