Режиссеры из Украины впервые за 24 года не приехали на краснодарский фестиваль «Вечевой Колокол»
XXIV международный фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» открылся в краевой столице 7 ноября. Он проходит в ЦКЗ на Красной, 5.
«У нас неоднократно были участники из Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы. Боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики, которая проходит в течение 8 лет на Украине», — рассказал директор фестиваля, худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
Он заявил, что украинские режиссеры не приехали на краснодарский фестиваль православных фильмов впервые за 24 года. В оргкомитете «Вечевого колокола» рассказали, что в этом году также не приехали режиссеры из Грузии.
Захарченко отметил, что при организации международного фестиваля существовала проблема в логистике. При этом режиссер Света Страхинич смог добраться в Краснодар из Сербии, несмотря на закрытое авиасообщение, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году участие в фестивале «Вечевой колокол» приняли 179 фильмов из России, Беларуси и Сербии. Победителей назовут 11 ноября во время церемонии закрытия.
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