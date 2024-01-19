Режим повышенной готовности ввели в Брюховецком районе из-за непогоды

В ближайшие дни на территории муниципалитета ожидаются сильные дожди с грозой и порывистым ветром до 20-22 м/с, а также налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

В связи с прогнозируемой непогодой на территории Брюховецкого района ввели режим «Повышенная готовность». Он действует с 9:00 19 января до конца суток 21 января.

Жителей и гостей муниципалитета призвали быть внимательнее в ближайшие дни, а также по возможности не выходить на улицу.

При возникновении ЧП необходимо звонить в местную ЕДДС по номеру: 8 (86156) 34-609, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

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