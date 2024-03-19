Режим «открытого неба» на три года запросил аэропорт Сочи. Минтранс РФ против

Режим «открытого неба» позволил бы иностранным авиакомпаниям летать через аэропорт Сочи в третьи страны. Минтранс выступил против. Решение аргументировал защитой отечественных перевозчиков.

Письмо, содержащее запрос на режим «открытого неба» на период с 2024 по 2027 год, направил в Минтранс гендиректор «Аэродинамики» Алексей Старостин. Режим «открытого неба» предполагает снятие некоторых ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках.

«Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок. Несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — отметил Старостин.

Он также указал на ограниченные возможности отечественных перевозчиков по выполнению международных рейсов. А запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения.

Режима «открытого неба» позволит перевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании. Аэропорт второй стороны соглашения в этом случае считается пересадочным хабом.

Старостин подчеркнул, что авиакомпании стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи. Но со снятием ограничений по пятой «свободе воздушного пространства» и использованием Сочи в качестве транзитного пункта.

Режим «открытого неба» помог бы открыть новые международные маршруты. Также это помогло бы развитию конкуренции авиаперевозчиков, снижению цены авиабилетов и развитию въездного туризма.

В числе стран, для которых предлагается «открыть небо» в Сочи, — Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания. А также Оман, Ливан, Пакистан, Ливия, Сирия, Эфиопия, Тунис, Марокко и ЮАР.

При этом в случае одобрения режима, прогнозируются незначительные объемы перевозок на новых направлениях. Всего «до 5% от общего пассажиропотока аэропорта. По словам Старостина это не повлияет на обслуживании рейсов и на подтверждении слотов отечественных авиакомпаний.

В «Аэрофлоте» однако отметили что авиакомпания «категорически возражает против предоставления дополнительных преимуществ иностранным авиакомпаниям на тех направлениях, где российские перевозчики выполняют полеты или заинтересованы в их выполнении».

В Минтрансе инициативу назвали преждевременной.

«Введение режима «открытого неба» в Сочи может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан», — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма. Там также напомнили, что аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, сообщает «РБК».

Впрочем Минтранс РФ идею «открытого неба» для сочинского аэропорта не одобрил. Ведение этого режима в Сочи преждевременно, заявили ТАСС 19 марта в пресс-службе ведомства

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