Новый российский сервис поиска багажа запустили в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи подключился к отечественному сервису «Bags поиск». Эта система позволяет искать багаж между аэропортами в едином информационном пространстве.

Система «Bags поиск» использует стандартизированные документы и уведомления. Это значительно упрощает и ускоряет процесс.

Потерявшему багаж пассажиру нужно обратиться в аэропорту к сотруднику службы розыска и оформить заявку. Для этого необходимо предъявить посадочный талон и отрывной талон багажной бирки. После оформления заявки пассажиру выдадут трек-номер багажа. С его помощью пассажир может самостоятельно отслеживать статус розыска. Для этого нужно ввести трек-номер на портале «Bags Поиск».

Розыск багажа осуществляется в течение 21 дня с момента принятия заявки. Если за это время багаж не найдут, пассажир имеет право обратиться в свою авиакомпанию для решения вопроса о компенсации.

В настоящее время с «Bags поиск» сотрудничают боле 56 аэропортов и 13 авиакомпаний. Это «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Red Wings, Nordwind, «Икар», «Якутия», «Руслайн», «Ижавиа», «Белавиа», Armenian Airlines.

Большинство авиакомпаний доставляют багаж за свой счет. Авиаперевозчик можетя доставить багаж по указанному пассажиром адресу или же пассажир может забрать свой багаж в аэропорту. Выдача производится в службе розыска багажа. Чтобы получить багаж нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, отрывной талон багажной бирки и справку о неприбытии багажа.

Правила в отношении утерянного багажа могут отличаться у разных авиакомпаний. Рекомендуется уточнять правила перевозки перед покупкой билета, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

Читайте также: учебный терминал аэропорта появился в одном из колледжей Краснодара.