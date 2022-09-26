Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 4 октября

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 03:45 4 октября.

В Краснодарском крае по-прежнему остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Не принимают и не отправляют пассажиров также аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани РФ работают в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 28 сентября.