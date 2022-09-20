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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 28 сентября

Общество
20.09.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-28-sentyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 28 сентября
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Утром 20 сентября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России.

Аэропорты Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать как минимум до 28 сентября, сообщает RT.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Донбассе.

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