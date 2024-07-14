Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за масштабного пожара в районе Абрау-Дюрсо

О введении режима ЧС из-за крупного лесного пожара сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

В настоящее время в ликвидации пожара в районе Абрау-Дюрсо участвуют 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра.

Для эвакуации 200 человек с ближайших баз отдыха — «Моряк» и «Романтик» подготовили автобусы. Сообщается, что с баз отдыха уже эвакуировали 130 детей.

«В 13:50 прибыл пожарный расчет из Анапы, в 13:57 прибыл вертолет из Геленджика. В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности. Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапа. Предварительная площадь горения 22 га. В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет», — написал Кравченко в Telegram.

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