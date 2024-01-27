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Режим ЧС ввели в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района

Происшествия
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Режим ЧС ввели в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Режим ЧС на территории хутора Трудобеликовского ввели с 14:00 27 января.

Режим ЧС ввели в целях ликвидации последствий подтопления придомовых и придворовых территорий после продолжительных дождей.

Сформирован оперативный штаб под руководством главы района Юрия Васина.

Главе Трудобеликовского сельского поселения рекомендовали организовать круглосуточное дежурство и постоянный контроль за метеорологической ситуацией. Также рекомендовано задействовать все имеющиеся техсредства для откачки воды и вести расчистку ливневой канализации.

Аварийно-ремонтные бригады и ресурсоснабжающие организации находятся в режиме повышенной готовности. Сообщается, что в министерства ГО и ЧС края направят письмо о необходимости выделения водооткачивающей техники высокой производительности, сообщает пресс-служба администрации Красноармейского района в Telegram.

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