Обильные осадки подтопили дворы и размыли дорогу в Горячем Ключе

В Горячем Ключе устраняют подтопления, образовавшиеся в результате обильных осадков. Об этом 27 января сообщили в администрации города.

Сильные дожди размыли дорогу на улице Береговой. В настоящее время там отсыпают и уплотняют.

Всю ночь сотрудники Централизованной ремонтно-эксплуатационной службы откачивали воду на улице Пролетарской. Сегодня воду планируют откачать на улицах Советской и Нефтяников. Также там прочистят ливневку и приведут в порядок дорогу. На улице Лермонтова планируют прокопать ливневку.

«Причиной подтоплений стали именно обильные осадки и переполненные ливневки, а не сильный подъем уровня воды в Псекупсе, который не достиг отметки «опасное явление», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.

Работы ведутся на улице Кучерявого 50 Б. Там уже прочистили переполнившуюся канализацию. Также работы выполняются на пересечении улиц Лермонтова и Октябрьской.

Жителям Горячего Ключа напомнили, что заявки на откачку воды нужно оставлять по телефону 8(861)5936008.

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