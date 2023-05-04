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Резаное ранение руки получил школьник во время конфликта с одноклассником в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezanoe-ranenie-ruki-poluchil-shkolnik-vo-vremya-konflikta-s-odnoklassnikom-v-sochi
Резаное ранение руки получил школьник во время конфликта с одноклассником в Сочи
Фото соцсети

Инцидент произошел 3 мая в одной из школ города-курорта.

О произошедшем сообщили в соцсетях. По данным очевидцев, ученик восьмого класса во время конфликта ранил ровесника острым предметом, предположительно, ножом или ножницами. Пострадавшему мальчику потребовалась медпомощь.

«Инцидент произошел 3 мая. В дежурную часть УВД по Сочи из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи несовершеннолетнему с резаной раной руки. Предварительно установлено, что травму ему причинил одноклассник в ходе конфликта. Установили местонахождение подростка. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по факту инцидента в учебном заведении проводится проверка.

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