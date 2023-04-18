Ради шутки насыпали пищевую соду: в Анапе поставят на учет школьницу, которая готовилась употребить наркотик
Происшествия
18.04.2023 11:26
Сотрудники полиции Анапы установили личность ученицы школы № 7, которая на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, якобы готовилась употребить неустановленный белый порошок.
Правоохранители установили, что видео было снято ради шутки, а порошком оказалась пищевая сода. Полицейские отвезли школьницу на медосвидетельствование. Следов наркотиков в ее крови не обнаружили.
По факту произошедшего в полиции проводится проверка. Решается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время мониторинга соцсетей в одном из местных Telegram-каналов полицейские выявили видео со школьницей. В паблике сообщалось о том, что видеозапись была сделала на перемене в одной из городских школ. Якобы на кадрах запечатлен момент того, как девочка готовится употребить запрещенное вещество.
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