Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ради шутки насыпали пищевую соду: в Анапе поставят на учет школьницу, которая готовилась употребить наркотик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/radi-shutki-nasypali-pishhevuyu-sodu-v-anape-postavyat-na-uchet-shkolnitsu-kotoraya-gotovilas-upotrebit-narkotik?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Ради шутки насыпали пищевую соду: в Анапе поставят на учет школьницу, которая готовилась употребить наркотик
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Сотрудники полиции Анапы установили личность ученицы школы № 7, которая на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, якобы готовилась употребить неустановленный белый порошок.

Правоохранители установили, что видео было снято ради шутки, а порошком оказалась пищевая сода. Полицейские отвезли школьницу на медосвидетельствование. Следов наркотиков в ее крови не обнаружили.

По факту произошедшего в полиции проводится проверка. Решается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время мониторинга соцсетей в одном из местных Telegram-каналов полицейские выявили видео со школьницей. В паблике сообщалось о том, что видеозапись была сделала на перемене в одной из городских школ. Якобы на кадрах запечатлен момент того, как девочка готовится употребить запрещенное вещество.

Статьи
От чего появляется цистит: симптомы и лечение
От чего появляется цистит: симптомы и лечение
Спастись от жары: сколько стоит кондиционер и его установка в Краснодаре
Спастись от жары: сколько стоит кондиционер и его установка в Краснодаре
Правило тарелки: суть и польза
Правило тарелки: суть и польза
Общество «Динамо» отмечает 100-летие: что значит «Динамо»
Общество «Динамо» отмечает 100-летие: что значит «Динамо»
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
  3. Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях