Ревнивец задушил жену и сдался полиции в Сочи

Преступление произошло в ночь на 18 июля в Дагомысе в многоквартирном доме на улице Гайдара.

По версии следствия, в тот вечер 44-летний мужчина поссорился со своей женой из-за ревности. Во время конфликта он трижды ударил супругу рукой по голове, а потом задушил ее. Он сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении в тот же день. Позже его задержали.

Завели уголовное дело. За убийство супруги сочинцу грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого уже заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Назначили проведение судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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