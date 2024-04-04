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Реверсивное движение ввели в Южном районе Новороссийска на 2,5 месяца

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reversivnoe-dvizhenie-vveli-v-yuzhnom-rajone-novorossijska-na-2-5-mesyatsa
Реверсивное движение ввели в Южном районе Новороссийска на 2,5 месяца
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Схема движения транспорта изменится в Южном районе города-героя с 29 марта по 15 июня.

Работы по прокладке сетей водоснабжения для жилой застройки будут проводить на участке улицы Шоссейной от Волгоградской до Адмирала Угрюмова, а также от улицы Адмирала Угрюмова до Суджукской в районе дома № 30.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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