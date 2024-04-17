Реверсивное движение введут с 21 апреля на трассе М-4 «Дон» в Геленджике

По данным ГК «Автодор», с 21 по 27 апреля изменится схема движения на 1492-м километре трассы М-4 «Дон» между селами Михайловский Перевал и Возрождение.

Такие меры необходимы для продолжения работ по устранению последствий схода оползня. Дорожники завершили устройство постоянной железобетонной подпорной стены. Это позволило остановить оползневые процессы.

Теперь предстоит восстановить дорожное покрытие. На время работ с 21 по 27 апреля на 1492-м километре трассы введут реверсивный режим движения со светофорным регулированием, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ «Автодор».

Автомобилистов просят быть внимательными на данном участке и соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

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