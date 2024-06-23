Реверсивное движение на М-4 «Дон» временно введут 24 июня в Туапсинском районе

Реверсивное движение на 1413 км трассы М-4 «Дон» введут из-за ремонта дороги.

По сообщению Автодора, реверсивное движение будет действовать 24 июня с 6:00 до 13:00 на полосе, ведущей в Москву из Джубги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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