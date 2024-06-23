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Реверсивное движение на М-4 «Дон» временно введут 24 июня в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reversivnoe-dvizhenie-na-m-4-don-vremenno-vvedut-24-iyunya-v-tuapsinskom-rajone
Реверсивное движение на М-4 «Дон» временно введут 24 июня в Туапсинском районе
Фото t.me/mvd_23

Реверсивное движение на 1413 км трассы М-4 «Дон» введут из-за ремонта дороги.

По сообщению Автодора, реверсивное движение будет действовать 24 июня с 6:00 до 13:00 на полосе, ведущей в Москву из Джубги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в ночь на 24 июня временно закроют движение на участке Новороссийского шоссе в Сочи. Объехать участок можно по трассе А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия».

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