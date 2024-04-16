Reuters: Украина отказалась от переговоров по безопасности в Черном море

Информация об этом появилась накануне в британском агентстве новостей Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Россия и Украина последние месяцы вели переговоры по обеспечению безопасности в акватории Черного моря. Посредником в дипломатическом диалоге выступала Турция.

Представители РФ и Украины предварительно сошлись на общих условиях. Ожидалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении по безопасности в Черном море 30 марта. Однако украинская сторона решила выйти из соглашения в последний момент. Причины такого решения неизвестны.

В распоряжении Reuters оказался предварительный проект соглашения между Россией и Украиной. Согласно нему, страны обязывались не вмешиваться в работу торговых судов в Черном море.

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