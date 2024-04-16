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Reuters: Украина отказалась от переговоров по безопасности в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/reuters-ukraina-otkazalas-ot-peregovorov-po-bezopasnosti-v-chernom-more
Reuters: Украина отказалась от переговоров по безопасности в Черном море
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Информация об этом появилась накануне в британском агентстве новостей Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Россия и Украина последние месяцы вели переговоры по обеспечению безопасности в акватории Черного моря. Посредником в дипломатическом диалоге выступала Турция.

Представители РФ и Украины предварительно сошлись на общих условиях. Ожидалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении по безопасности в Черном море 30 марта. Однако украинская сторона решила выйти из соглашения в последний момент. Причины такого решения неизвестны.

В распоряжении Reuters оказался предварительный проект соглашения между Россией и Украиной. Согласно нему, страны обязывались не вмешиваться в работу торговых судов в Черном море.

Читайте также: украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Черным морем. Вооруженные силы Украины в ночь на 9 апреля снова попытались атаковать объекты на российской территории.

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